Компания и в дальнейшем готова предоставлять государству помощь в чрезвычайных ситуациях.

Благодаря содействию группы "Метинвест" Рината Ахметова менее чем за сутки сотня украинских спасателей из десяти областей страны была собрана и отправлена в Грецию для тушения бушующих лесных пожаров.

Как передаёт корреспондент УНИАН, борт с пожарными Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вылетел из киевского аэропорта "Жуляны" в пятницу, 6 августа.

"Вчера была начата подготовка и сегодня, по решению правительства, отряд службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек отправляется в Грецию, чтобы сразу приступить к выполнению своих задач. Личный состав всем необходимым обеспечен", - сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Перелет стал возможен благодаря украинской промышленной компании "Метинвест", которая оперативно включилась в процесс и оплатила рейс в обе стороны.

Директор по продажам группы "Метинвест" Дмитрий Николаенко отметил, что компания и в дальнейшем готова предоставлять государству помощь в чрезвычайных ситуациях.

"Метинвест" никогда не остаётся в стороне и всегда откликается на призывы о помощи, которые поступают к нам. Например, в прошлом году мы профинансировали закупку аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц. "Метинвест" ощущает свою социальную ответственность и работает на защиту государства", - сказал Николаенко.

Операция состоялась при содействии министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Как сообщал УНИАН, это не первый раз, когда компания проявляет инициативу в подобных общественно важных вопросах. В прошлом году "Метинвест" профинансировал вылет самолета из Китая с гуманитарным грузом для помощи Украине в противостоянии распространению COVID-19.

Автор: Иван Бойко