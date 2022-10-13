В рамках благотворительного челленджа украинского бизнеса, мобильный оператор Vodafone и компания Watsons перечислили по 20 тысяч евро на проект установки системы альтернативного обогрева роддома в городе Ахтырка.

Несмотря ни на что жизнь продолжается, дети в Украине рождаются, а значит, украинские больницы и роддома будут иметь теплую зиму – такова цель проекта "Лига тепла" – открытой благотворительной инициативы для бизнесов, начатой компанией Vodafone. Первым результатом работы "Лиги тепла" станет отопление роддома в городе Ахтырка Сумской области. О чем был заключен меморандум между Vodafone, коммунальным некоммерческим предприятием Ахтырского городского совета "Ахтырская центральная районная больница", Ахтырским городским советом и Благотворительным фондом "Твоя опора".

В рамках благотворительного челленджа украинского бизнеса, мобильный оператор Vodafone и международная компания торговли товарами красоты и здоровья Watsons перечислили по 20 тысяч евро на проект установки системы альтернативного обогрева роддома в городе Ахтырка, пострадавшей от российского вторжения. Выделенные средства будут направлены на закупку технического оборудования для обогрева помещений и работы по его установке.

"На пороге зимнего сезона мне хочется буквально согреть рождающихся в Украине малышей, – объясняет решение компании Ольга Устинова, СЕО Vodafone Украина. – У меня самой есть две замечательные внучки и я знаю, как важно тепло для малышей. Поэтому мы объединяем украинский бизнес, чтобы согреть наших маленьких украинцев".

Оккупанты сознательно бьют по критической инфраструктуре, пытаясь разрушить объекты тепло- и электроснабжения. Принимая во внимание эти вызовы и риски использования традиционных источников отопления в условиях войны, было решено применять для обогрева роддомов и больниц более современное оборудование, работающее от альтернативных источников энергии – тепловые насосы, использующие возобновляемую энергию воздуха или земли.

"Это оборудование имеет высокий коэффициент производительности, оно надежно в эксплуатации, экологично и работает от энергии земли и воздуха. Это позволит обогревать или дополнительно подогревать, если ТЭЦ не будет работать полностью или частично, – объясняет Олег Дениченко, медицинский директор Коммунального некоммерческого предприятия Ахтырского городского совета "Ахтырская центральная районная больница".

"Это очень важная социальная инициатива для нашего города в реалиях войны. В помещениях роддома будут установлены кондиционеры, которые обеспечат тепло зимой и комфорт летом. – приветствует инициативу Павел Кузьменко, городской председатель Ахтырской территориальной общины. – Надеюсь, что другие компании также присоединятся и поддержат идею подарить тепло малышам".

Присоединиться к "Лиге тепла" может любая компания, условие участия – перечислить 20 000 евро для обогрева роддомов альтернативными системами отопления и публично объявить о присоединении к "Лиге тепла". CEO компании может сделать это на своих страницах в социальных сетях, надев свой любимый теплый шарф – символ проекта. Готовы присоединиться к "Лиге тепла" или хотите узнать больше? Тогда заполняйте заявку на https://www.ligatepla.com.ua/