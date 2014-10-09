Экспедитор Житомирского автодора подорвался на мине в Донецкой области - милиция
Экспедитор Житомирской службы автомобильных дорог, проезжая по грунтовой дороге в Донецкой области, подорвался на мине.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Селидовский горотдел милиции поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним с многочисленными травмами доставлен 49-летний экспедитор Житомирского автодора.
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Мужчина получил телесные повреждения возле села Карловка Марьинского района Донецкой области на грунтовой дороге при наезде автомобиля «КамАЗ» на мину.
Сейчас по данному факту правоохранители открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией - ст.15 ч.2, ст.115 ч.1 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.