Экспедитор Житомирского автодора подорвался на мине в Донецкой области - милиция

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Селидовский горотдел милиции поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним с многочисленными травмами доставлен 49-летний экспедитор Житомирского автодора.

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Мужчина получил телесные повреждения возле села Карловка Марьинского района Донецкой области на грунтовой дороге при наезде автомобиля «КамАЗ» на мину.

Сейчас по данному факту правоохранители открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией - ст.15 ч.2, ст.115 ч.1 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.