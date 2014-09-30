Во Львове задержали журналиста, который пытался подкупить следователя

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, в помещении одного из райотделов милиции Львова, 29 сентября около 19.00, работники милиции задержали 54-летнего журналиста одного из всеукраинских изданий, который дал работнику милиции, а именно следователю, неправомерную выгоду в размере 5000 гривен в качестве предварительно обусловленной суммы, а именно 6000 тысяч долларов США.

Эти денежные средства злоумышленник передал работнику милиции за то, чтобы он закрыл уголовное производство в отношении мужчины, совершившего уголовное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.15 (покушение на преступление) УК Украины и ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) УК Украины.

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54-летний журналист, который временно проживает во Львове, задержан в соответствии с ч.1ст.208 (задержание уполномоченным служебным лицом) УПК Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.369 (предложение или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан и с конфискацией имущества или без таковой.

Ведется досудебное расследование.