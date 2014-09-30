Во Львове задержали журналиста, который пытался подкупить следователя
Работники управления внутренней безопасности во Львовской области Департамента внутренней безопасности МВД Украины разоблачили журналиста, который пытался подкупить работника органов внутренних дел за не привлечение к уголовной ответственности гражданина, который совершил уголовное правонарушение.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.
Как отмечается в сообщении, в помещении одного из райотделов милиции Львова, 29 сентября около 19.00, работники милиции задержали 54-летнего журналиста одного из всеукраинских изданий, который дал работнику милиции, а именно следователю, неправомерную выгоду в размере 5000 гривен в качестве предварительно обусловленной суммы, а именно 6000 тысяч долларов США.
Эти денежные средства злоумышленник передал работнику милиции за то, чтобы он закрыл уголовное производство в отношении мужчины, совершившего уголовное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.15 (покушение на преступление) УК Украины и ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) УК Украины.
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54-летний журналист, который временно проживает во Львове, задержан в соответствии с ч.1ст.208 (задержание уполномоченным служебным лицом) УПК Украины.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.369 (предложение или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан и с конфискацией имущества или без таковой.
Ведется досудебное расследование.