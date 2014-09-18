Завтра без питьевой воды останутся девять населенных пунктов на Луганщине - СНБО

С 19 сентября из-за нехватки очистительных реагентов прекращается забор воды из Северского Донца, в силу чего без воды останутся девять населенных пунктов Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

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«19 сентября очистка питьевой воды, забор которой осуществляется из р.Северский Донец, будет прекращена. Эта мера связана с тем, что на Западной фильтровальной станции компании «Лугансквода» остатки жидкого хлора критичны и нет возможности пополнить его запасы, поскольку станция размещена на территории, временно контролируемой боевикам. Последствием этого может быть резкое ухудшение санитарно-эпидемической ситуации в Луганском регионе и прекращение поставки питьевой воды в города Стаханов, Брянка, Лисичанск, Первомайск, Алчевск, Красный Луч, Антрацит, Петровское, Попасная", - сказал Лысенко.