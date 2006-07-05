С 10 июля звонки по городу станут дороже

Министерство юстиции зарегистрировало Решение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) от 5 мая 2006 года №258 “Об утверждении Предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги” (№ 766/12640 от 29 июня 2006 года), которым изменяются тарифы на услуги фиксированной телефонной связи – повышаются тарифы на услуги местной телефонной связи и снижаются на международные звонки.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минюста.

Согласно зарегистрированному Минюстом решению НКРС №258, предусмотрено двухэтапное введение в действие новых предельных тарифов: с 10 июля по 31 октября 2006 года включительно, и с 1 ноября 2006 года.

На первом этапе будут увеличены тарифы на пользование услугами местной телефонной связи в среднем на 35%, в сельской местности – на 30%. Одновременно предусмотрено увеличение числа нетарифицируемых минут, которые предоставляются в счет абонентской платы для населения - со 175 до 200 минут, и уменьшение количества минут, на которые предоставляется 30% скидка - с 1800 до 840 минут (на сегодня Предельными тарифами предусмотрено, что абонент, не оплачивая поминутную стоимость, может говорить ежемесячно 175 минут, а абонент, выговаривающий в месяц более 1800 минут, получает на все последующие минуты скидку 30% от стоимости минуты – УНИАН).

Теперь абонентская плата за пользование телефоном для бюджетных организаций и населения будет составлять 9,92 грн. (для телефонов с повременной оплатой) и 14,18 грн. (без повременной оплаты), для остальных пользователей - 15,6 грн. (для телефонов с повременной оплатой) и 22,28 грн. (без повременной оплаты). Стоимость одной минуты разговора для всех пользователей телефонов с повременной оплатой будет составлять 4,5 коп./мин.

Ранее стоимость абонентской платы для населения и бюджетных организаций составляла 7,35 (для телефонов с повременной оплатой) и 10,50 грн. (без повременной оплаты), для иных пользователей – 10,50 и 16,50 грн., соответственно.

Согласно новому решению НКРС, стоимость одной минуты разговора для пользователей телефоном с повременной оплатой будет составлять 4,5 коп./мин., до введения в силу этого решения она составляла 3 коп./мин. (все тарифы указаны без НДС – УНИАН).

Решение НКРС также повышены тарифы на междугородные звонки в пределах области – в среднем на 10%, в то время как тарифы на междугородные звонки в пределах Украины во время наибольшей нагрузки снижены в среднем на 15%.

Этим решением НКРС значительно снижены тарифы на услуги международной телефонной связи – от 20% до 70%, в зависимости от направления. Тарифы на пользование телеграфной связью в пределах Украины увеличены в 3 раза, тарифы в направлении стран СНГ - повышены в 2,86 раза, на срочные – в 2,67, размер платы за международные телеграммы с другими государствами остается без изменений.

Напомним, как ранее заявлял О.ГАЙДУК, “на втором этапе планируется увеличение на 15% платы за пользование местной телефонной связью, в то же время, уровень тарифа на звонки абонентов фиксированной телефонной связи абонентам мобильной связи будет уменьшен на 20%”.

По его мнению, данное решение НКРС “направлено на улучшение тарифного регулирования субъектов рынка телекоммуникаций, которые осуществляют свою деятельность с использованием Предельных тарифов”. Он считает, что новые тарифы уменьшат уровень перекрестного субсидирования (дотирование местной связи доходами от международной – УНИАН), снизят убыточность сельской связи, поднимут конкурентоспособность операторов фиксированной связи.

Справка УНИАН. В сентябре 2005 года НКРС уже принимала проект «Об утверждении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги», однако он не был зарегистрирован Министерством юстиции в связи с несогласием Федерации профсоюзов, которые требовали упреждающих мероприятий по социальной защите, таких как повышение заработной платы, пенсий и социальной помощи, погашение задолженности по зарплате и социальным выплатам, внедрение адресных компенсационных выплат для низкооплачиваемых и малообеспеченных граждан в связи с повышением тарифов.