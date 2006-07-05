Жара будет держаться еще несколько дней

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, только на севере Левобережья местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, в восточных областях местами 8-12°; днем 25-30°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 9-14°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

7-8 июля - переменная облачность. Без осадков, только 7 июля днем в Крыму и Приазовье, а 8 июля и в восточных, Днепропетровской областях кратковременные дожди, грозы, град, 8 июля днем местами сильные дожди. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°; днем 25-30°, в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и Крыму 7 июля 23-28°, 8 июля 19-24°. В Карпатах ночью без осадков, днем местами грозовые дожди; температура ночью 8-13°, днем 20-25°.

9 июля в южной половине, 10 июля в Крыму, южных и местами в восточных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью существенно не изменится; днем снизится в западных, северных и большинстве центральных областей до 23-28°, на остальной территории 19-25°.

В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 16-18°, днем 27-29°, по области ночью 12-17°, днем 25-30°.

7-8 июля - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

9-10 июля - без осадков. Температура ночью существенно не изменится, днем снизится до 24-27°.