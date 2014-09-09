В лесополосе под Киевом нашли закопанный гранатомет (фото)

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, Бориспольского горотдела поступило сообщение от неизвестного гражданина о том, что в лесополосе, вблизи села Петровское Киевской области, закопано оружие.

На поиски тайника выехала следственно-оперативная группа, экспертно-криминалистическая лаборатория областной милиции и кинологическая служба.

Правоохранители во время обследования участка леса обнаружили два тайника с боеприпасами. В одном из тайников находился военный вещевой мешок и разгрузка, гранаты, перчатки, патроны различного калибра в количестве более 150 шт., предметы похожие на гранаты РГД-5 и Ф-1, запалы. А во втором тайнике - спальный мешок, в середине которого было устройство, внешне похожее на гранатомет РПГ, с тремя зарядами к нему и металлический ящик с патронами в количестве 700 шт.

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По данному факту следственным отделом Бориспольского горотдела милиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к этому преступлению, выясняют, откуда и каким образом оружие могло попасть в Киевскую область, дальнейшее его применение. Продолжается расследование.

Ранее, в августе, сообщалось, что работники управления борьбы с организованной преступностью во Львовской области задержали вооруженную преступную группу в количестве 6 человек, которые намеревались переправить большую партию оружия и взрывчатку из зоны АТО дв Закарпатье.