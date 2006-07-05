На 49-м году жизни скончался известный актер Андрей Краско

На 49-м году жизни скончался актер Андрей Краско.

Об этом РИА «Новости» сообщил продюсер спектакля А.Краско "Новые русские мужики, или мужчины на час" Валерий ЛЕВУШКИН.

Как сказал В.ЛЕВУШКИН, актер скончался внезапно от сердечного приступа около часа ночи в Одессе, где он был занят на съемках фильма "Ликвидация".

А.Краско снимался в таких картинах, как "Особенности национальной охоты", "Бандитский Петербург", "Сволочи", "9 рота", "Жмурки" и других.