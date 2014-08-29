Село Петровское превратили в кладбище сожженной военной техники - СМИ
12:34, 29 августа 2014Общество
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В сети появилось видео с изувеченными танками и сожженными автомобилями.
Село Петровское, что на Донетчине, превратили в кладбище сожженной боевой техники, сообщает ТСН.ua.
Село Петровское превратилось в могильник сожженной боевой техники
На видео от иностранных журналистов видно, как террористы гуляют по улицам села между сожженными танками и БТРами.
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