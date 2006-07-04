В Киев из Ерусалима прибудет частица Древа Животворящего Креста Господнего

12-00 - В Киев из Ерусалима будет привезена частица Древа Животворящего Креста Господнего (аэропорт “Борисполь”);

13-00 - возле центрального входа в Киево-Печерскую лавру (Троицкие врата) состоится праздничная встреча Животворящого Креста Предстоятелем Украинской православной церкви Блаженнишим Владимиром, митрополитом Киевским и всей Украины;

13-15 - перед Свято-Успенским собором состоится молебен. По завершении, святыня будет занесена в Трапезный храм для поклонения, вечером ее перенесут в Крестовоздвиженский храм (Ближние Пещеры), который будет открыт с 6-00 до 23-00.