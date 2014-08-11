Боевики препятствуют вывозу из зоны АТО детей и людей с ограниченными возможностями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«По информации Минсоцполитики, готовится вывоз из зоны АТО 119 воспитанников Краснодонского детского дома-интерната и детского отделения Ровеньковского дома-интерната для инвалидов и лиц преклонного возраста Донецкой области, которые непосредственно находятся в зоне активных боевых действий», - сказал он.

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«Террористы препятствуют вывозу детей и инвалидов. На данный момент продолжаются переговоры относительно их перемещения в интернатные учреждения Сумской, Харьковской и Полтавской областей», - сообщил Лысенко.