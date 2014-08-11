ВУЗЫ сегодня обнародуют приказы о зачислении абитуриентов на места госзаказа

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия с общественностью Министерства образования и науки.

Приказы должны быть обнародованы на информационных стендах приемных комиссий и веб-сайтах вузах, отмечается в сообщении.

С 12 августа начнется зачисление поступающих за средства физических и юридических лиц (при условии выполнения государственного заказа соответствующего направления (специальности)). Зачисление поступающих на контрактную форму обучения должно состояться не позднее 18 августа 2014 года.

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При этом прием заявлений и документов в высших учебных заведениях Донецкой и Луганской областей продлится до 15 сентября, напомнили в Минобразования.