Преподавателей, которые поддерживали террористов, нельзя допускать к детям - Квит
08:48, 06 августа 2014Общество
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Ни один преподаватель, который поддерживал террористов, не будет работать в системе образования.
Квит считает, что преподаватель не должен отрицать украинскую государственность / УНИАН
Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Квит в студии Громадського.
«Ни один преподаватель, принимавший участие в организации так называемых референдумов, идеологически отрицавший украинскую государственность и выступавший с открытыми призывами к свержению этой государственности, - ни один этот преподаватель не будет работать в системе образования», - сказал он.
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«Этих людей нельзя допускать к детям, это аморально и противозаконно», - добавил Квит.
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