Преподавателей, которые поддерживали террористов, нельзя допускать к детям - Квит

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Квит в студии Громадського.

«Ни один преподаватель, принимавший участие в организации так называемых референдумов, идеологически отрицавший украинскую государственность и выступавший с открытыми призывами к свержению этой государственности, - ни один этот преподаватель не будет работать в системе образования», - сказал он.

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«Этих людей нельзя допускать к детям, это аморально и противозаконно», - добавил Квит.