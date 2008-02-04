На западе - снег, в Крыму - 15° тепла

Завтра в Украине существенные осадки не ожидаются, только ночью в западных областях небольшой мокрый снег. Ночью и утром на большей части территории страны туманы. На дорогах восточных и западных областей местами гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в восточных областях 5-10° мороза; днем 2-7° тепла, в Закарпатье и местами в южных областях 7-10° тепла, в Крыму до 15°.

6-7 февраля - в западных и северных областях облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя (7 февраля местами умеренные осадки). На остальной территории переменная облачность, без осадков. На дорогах северной половины кое-где гололедица. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный с переходом в западных областях на юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в восточных областях, Карпатах, степной части Крыма и Приазовье (7 февраля и в Днепропетровской областим) 1-6° мороза, на остальной территории от 2° мороза до 3° тепла; днем в Украине 1-6° тепла, на крайнем западе страны и в южных областях 4-9° тепла, в Крыму до 11°.

8 февраля - местами небольшие осадки, температура существенно не изменится. 9 февраля - без существенных осадков, только в Крыму и Приазовье небольшие осадки; температура ночью 1-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; на востоке и в Карпатах ночью 5-11° мороза, днем 0-6° мороза.

В Киеве и области во вторник осадков не ожидается. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла.

6-7 февраля - облачно с прояснениями. Ночью 6 февраля и днем 7 февраля небольшие осадки, в остальное время без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.

8 февраля - местами небольшие осадки, температура существенно не изменится. 9 февраля - без существенных осадков, температура ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.