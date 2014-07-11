В Симферополе появилось граффити "Вместе против рашизма"

Как сообщает корреспондент Крим.Реалії, неизвестные авторы изменили надпись на огромном граффити "Вместе против фашизма" на более актуальную: "Вместе против рашизма".

Надпись подкорректировали местные уличные художники, заменив букву "Ф" на "Р".

Теперь в районе "Москольца" Симферополя, прямо напротив рынка, расположена надпись "Вместе против рашизма", который ежедневно видят тысячи людей, передает Еспресо.TV.

Сначала надпись на стене дома появился в Симферополе в 2010 году в память об Анастасии Бабуровой и Станиславе Маркелове, убитых в Москве в 2009 году.

Правозащитники и антифашисты ежегодно в день их смерти проводят акции памяти, во время одной из которых на доме по улице Киевской появилось граффити "Вместе против фашизма".