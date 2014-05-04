В Одессе вооруженные грабители забрали на АЗС почти 150 тыс гривень

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, в Суворовский райотдел милиции поступило заявление от оператора-кассира одной из автозаправочных станции, расположенных по улице Бочарова, о том, что в 03.50 на АЗС совершено разбойное нападение.

«Установлено, что трое неизвестных в масках разбили на АЗС стекло, бросили дымовую шашку, произвели 2 выстрела в воздух из неустановленного оружия и, угрожая насилием, открыто завладели деньгами в сумме 146 тыс. грн. После этого злоумышленники скрылись в неизвестном направлении», - рассказали в отделе.Читайте такжеВ Донецке 30 вооруженных террористов ограбили банк - МВД

С места происшествия изъяты 2 гильзы от охотничьего оружия 36 калибра и использованный пенал дымовой шашки.

По данному факту начато уголовное правонарушение по ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению личностей и задержания нападавших.