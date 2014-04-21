В Донецке перед зданием ОГА немецкий пианист сыграл в поддержку мира и понимания

В Донецке перед захваченным сепаратистами зданием областной госадминистрации пианист из Германии Давид Мартелло дал концерт в поддержку мира и понимания между людьми.

Как передает корреспондент УНИАН, о цели своего визита в Донецк он говорит на видео, размещенном в интернете донецким фотографом Сергеем Вагановым.

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Так, Мартелло сообщил, что он из Германии и со своим пианино «просто ездит по миру и играет музыку». Пианино закреплено на металлической конструкции с колесами, которую можно транспортировать с помощью велосипеда.

Мартелло поделился своими впечатлениями о Донецке: «Изначально, когда я приехал сюда, то увидел, что политическая ситуация очень сложная, запутанная. Но мы с людьми успокоились, поговорили и пришли к взаимопониманию». И подчеркнул: «Не важно, на каком вы говорите языке, важно, чтобы мы друг с другом говорили, чтобы мы вместе смеялись. Вот и все».

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Мартелло сказал, что его слушатели просят сыграть разные песни и он старается их обрадовать своей игрой.

На своей страничке в сети Фейсбук он вчера, 20 апреля, написал по-английски: «Завтра я сыграю в Донецке ради мира».

А ранее, 16 апреля, там же, в Фейсбуке написал по-русски и по-украински: «Защищай не страну, Защищай не партию, Защищай не язык, Защищай не религию, Но защищай мир!».

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По информации корреспондента УНИАН, в американской газете «Нью-Йорк Таймс» от 14 июня 2013 года была публикация о том, что Давид Мартелло играл перед митингующими в Истамбуле во время протестов в Турции.