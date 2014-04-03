Около 100 курсантов не могут выехать из Севастополя в Одессу - журналист

Около 100 курсантов Академии ВМС не могут выехать из Севастополя в Одессу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в Facebook.

"Около 100 курсантов Академии Военно-морских сил имени П.С. Нахимова (г.Севастополь) не могут выехать на материк по причине отсутствия средств", - пишет он.

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Как ранее сообщал УНИАН, свыше 100 курсантов Академии Военно-морских сил имени Нахимова в Севастополе, которые не поддержали переход учреждения в состав нового училища РФ, было решено перевести в Одесскую национальную морскую академию.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Леонид Поляков 26 марта во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования.

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“С целью организации подготовки военных специалистов на базе кафедры военной подготовки Одесской национальной морской академии образован факультет военно-морских сил, а в мореходном колледже технического флота Одесской академии - отделение военной подготовки”, - отметил заместитель министра обороны Украины Леонид Поляков.

21 марта в Академии Военно-морских Украины сил им. Нахимова в Севастополе после поднятия российского флага группа курсантов запела Гимн Украины.

Заместитель главнокомандующего Военно-морского флота РФ заявил курсантам, что распоряжениям президента РФ ”20 марта воссоздано Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова”.