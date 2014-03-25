Между Керчью и Анапой будет ходить скоростной катамаран

Российский курорт Анапа откроет морское сообщение с крымским городом Керчь — тестовый рейс состоится в среду, сообщила администрация региона, сообщают РИА Новости.

Уточняется, что между Анапой и Керчью будет ходить скоростной катамаран "Сочи-1" — двухпалубное судно с кондиционированными пассажирскими салонами, имеющими панорамное остекление, удобные кресла, бары, радио- и телевизионное оборудование. В катамаране 300 сидячих мест. Оно развивает скорость до 34 узлов (63 километра в час).

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Власти края уверены, что развитие туризма и сотрудничества в экономической, социальной и культурной сферах между Кубанью и Крымом "невозможно без налаживания регулярного транспортного сообщения".

"И шаги в этом направлении уже делаются. Теперь жителям и гостям главного детского курорта России — Анапы не придется ехать на паромную переправу в Темрюкский район, чтобы попасть в Крым. До Керчи — самого близкого к Кубани города республики — их будет доставлять скоростной катамаран", — говорится в сообщении.

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Катамаран передан в управление Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт", на борт "Сочи-1" в среду для осуществления пробного рейса поднимутся представители предприятия, администраций Анапы и Керчи и журналисты.