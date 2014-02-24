В Сумской области повалили два памятника Ленину

В городах Тростянце и Ахтырке Сумской области активисты повалили памятники Владимиру Ленину.

Как передает корреспондент УНИАН, в Тростянце для свержения скульптуры понадобилось два грузовых крана, поскольку бронзовая статуя весит 3,5 тонны. Сейчас фигура Ленина лежит под постаментом.

В Ахтырке памятник Ленину активисты свалили легко, поскольку он был изготовлен из бетона. На постаменте на месте памятника активисты установили Государственный флаг Украины.

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Как сообщал УНИАН, в Ахтырке в феврале 2013 года памятник Ленину был снесен группой сторонников ВО "Свобода " во главе с народным депутатом Украины Игорем Мирошниченко. Тогда же горотдел милиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины - (хулиганство, совершенное группой лиц).

В марте сторонники КПУ установили новый памятник, восстановив его за счет собственных средств, а также пожертвований жителей и коммунистов Ахтырки, Конотопа, а также других населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. В частности, харьковский городской голова Геннадий Кернес перечислил 5 тыс. грн на восстановление памятника Ленину в Ахтырке.