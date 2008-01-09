Украинские пограничники высадили из поезда 15 иностранцев

15 иностранным гражданам было отказано вчера во въезде в Украину во время погранично-таможенного оформления поезда «Санкт-Петербург – Кишинев».

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, в пункте пропуска «Выступовичи» на границе с Беларусью пограничники были вынуждены высадить из вагонов 7 граждан Таджикистана, 4 – Узбекистана, 3 - Азербайджана и 1 – Армении.

Во время собеседования ни один из этих пассажиров не смог объяснить, с какой целью он следует в Украину. После оформления соответствующих документов все иностранцы были возвращены в Беларусь поездом «Кишинев – Санкт-Петербург».

Всего за прошлый год сотрудники Госпогранслужбы отказали во въезде в Украину около 25 тыс. потенциальных нелегальных мигрантов. Около 22 тысяч из них не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину.