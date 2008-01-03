В Грузию прибыли украинские наблюдатели

Сегодня в Грузию прибыла основная группа украинских наблюдателей за внеочередными президентскими выборами, которые пройдут в этой стране 5 января.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в состав украинских мониторинговых миссий, которые частично уже прибыли накануне, входят представители от государственных и правительственных структур – народные депутаты Украины, представители ЦИК, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, а также неправительственных организаций. Кроме этого, украинские наблюдатели будут принимать участие в составе мониторинговых миссий Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, ГУАМ и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Как отметил координатор украинской группы наблюдателей, заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ, это впервые в истории украинская мониторинговая команда является такой многочисленной – насчитывает более 40 человек, и многогранной – состоит как из двусторонней мониторинговой группы, так и миссий в составе авторитетных международных организаций.

Украинские краткосрочные наблюдатели будут работать в нескольких регионах Грузии – Аджарии, Кахетии, Квемо-Картли, Имеретии, Цхинвальском регионе и в столице страны – Тбилиси, и таким образом охватят практически всю страну.