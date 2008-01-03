В Керченском проливе села на мель украинская баржа

В Керченском проливе сегодня села на мель украинская баржа с грузом угля.

Угрозы для экипажа и судна нет, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму.

По данным спасателей, сообщение о том, что баржа села на мель, поступило от буксира «Гриф». Буксир транспортировал баржу "Ризо" из порта Мариуполь в Грузию. Из-за сильного порывистого ветра и 5-бального шторма баржа оторвалась, стала дрейфовать по Керченскому проливу и села на мель в одном километре от мыса Яни-Кале.

На месте происшествия находится буксир «Гриф», туда же направлен буксир «Бора», с их помощью будет решаться вопрос о снятии баржи с мели.

«Баржа сигнала «SOS» не подавала. Угрозы для членов экипажа, а также угрозы разлома баржи и разлива топлива нет», - говорят спасатели.