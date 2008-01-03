В Харькове задержали группу торговцев наркотиками

Работники харьковской милиции задержали группу в составе трех человек, которые занимались торговлей наркотиками.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По информации ЦОС, в ходе досудебного следствия установлен организатор группировки - ранее судимый житель Харькова и двое исполнителей, которые также ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Во время задержания у злоумышленников было изъято 14,5 тыс. грн., полученных преступным путем от торговли наркотиками, 170 мл экстракционного опия и 3,5 кг маковой соломки.

Уголовное дело возбуждено по материалам областного Управления борьбы с незаконным обращением наркотиков (ст. 307 ч.2 Уголовного кодекса Украины). Оно находится в производстве следственного управления ГУМВД Украины в Харьковской области.

В отношении задержанных избрана мера пресечения – содержание под стражей в СИЗО.