”Украинским” китайцам не дали отпраздновать Новый год в Европе
06:59, 03 января 2008Общество
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Пограничники задержали 2 группы
В канун Нового года пограничники Чопского и Мукачевского отрядов задержали две группы незаконных мигрантов из Китая.
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, первая группа в составе 9 человек была задержана на участке пограничной заставы “Паладь Комаровцы”, за 2 км от линии границы.
О задержании китайцев пограничники информировали словацких коллег, которые несут службу на смежной территории.
Через несколько часов возле пограничной заставы “Дяково” была задержана вторая группа незаконных мигрантов из Китая. В этот раз правоохранители обнаружили их за 20 км от линии границы, в городе Виноградов.
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