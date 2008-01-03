”Украинским” китайцам не дали отпраздновать Новый год в Европе

В канун Нового года пограничники Чопского и Мукачевского отрядов задержали две группы незаконных мигрантов из Китая.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, первая группа в составе 9 человек была задержана на участке пограничной заставы “Паладь Комаровцы”, за 2 км от линии границы.

О задержании китайцев пограничники информировали словацких коллег, которые несут службу на смежной территории.

Через несколько часов возле пограничной заставы “Дяково” была задержана вторая группа незаконных мигрантов из Китая. В этот раз правоохранители обнаружили их за 20 км от линии границы, в городе Виноградов.