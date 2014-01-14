СМИ: Украинская сталь зависла на складах, побив пятилетний рекорд

Украинские производители стали не смогли правильно спрогнозировать спрос на свою продукцию, что привело к накоплению запасов нереализованного проката на складах, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

Как заявили в ГП "Укрпромвнешэкспертиза", наращивание производства металлопродукции в декабре 2013 года в условиях ослабления спроса на внешних рынках привело к резкому росту запасов проката в портах - на 27% по сравнению с концом ноября, до 2,2 млн т. Такого количества ресурсов на складах не было, начиная с кризисного 2009 года.

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По мнению экспертов, причиной этого стали завышенные ожидания металлургов на спрос своей продукции.

"Металлурги также ожидали повторения ситуации, когда в начале 2013 года цены на продукцию металлургии подскочили именно в I квартале",— говорит старший аналитик ИК Dragon Capital Денис Саква.

Кроме того, проблему усугубила политика посредников, направленная на искусственное снижение спроса.

"Посредники, покупающие украинскую сталь, решили искусственно снизить спрос и таким образом добиться падения цен, чтобы отбить убытки, понесенные ими в I квартале прошлого года", - отметил вице-президент Украинской ассоциации предприятий черной металлургии Сергей Грищенко.

По мнению генерального директора Федерации металлургов Сергея Притоманова, суммарные убытки металлургов от зависших на складах запасов могут достигнуть $80-100 млн.