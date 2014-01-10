Дефицит IT-специалистов в 2015 году составит 170 тысяч человек

«Дефицит в 2015 году составит около 100 тыс. специалистов в IT-экспорте и около 70 тыс. на внутреннем рынке», - цитирует пресс-служба главу агентства Владимира Семиноженко.

По его словам, на начало 2014 года количество IT-специалистов в Украине составляет около 250 тыс. человек, 40 тыс. из них - сертифицированные специалисты, создающие конкурентоспособную экспортно-ориентированную продукцию.

При этом ежегодный прирост кадров в IT-сфере составляет 15,5 тыс. человек, и он не в состоянии обеспечить потребности рынка.

Семиноженко также добавил, что согласно данным Европейской Комиссии, вскоре с проблемой дефицита IT-специалистов столкнется и Евросоюз.

«Прогнозируют, что уже в 2015 году нехватка айтишников на территории ЕС может достичь 900 тыс. И это при том, что количество выпускников-компьютерщиков держится на уровне 100 тыс.», - отметил он.

На сегодняшний день в мире примерно 18,2 млн IT-специалистов. Их количество к 2019 году может вырасти на 45% - до 26,4 млн человек. Сейчас лидером в IT являются США, которые имеют 3,6 млн разработчиков, далее следует Индия - 2,75 млн. По прогнозам экспертов, уже в 2018 году ситуация изменится и количество индийских специалистов увеличится до 5,2 млн против 4,5 млн американских. К этому времени количество «айтишников» в Китае составит почти 1,9 млн программистов, а в России - около 1,3 млн.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету «Измерения информационного общества» Международного союза электросвязи (МСЭ) ООН, Украина занимает 68-е место в мире по развитию информационно-коммуникационных технологий. В целом рейтинг охватывает 157 стран.

Лидирует уже третий год подряд Корея, на 2-м месте Швеция, на 3-м - Исландия. США находятся на 17-м месте индекса ИКТ, Польша - на 37-м месте, Россия - на 40-м.