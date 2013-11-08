Украина рассчитывает на 1,2 млрд евро от международных финансовых организаций

«На сегодняшний день идет активный диалог с международными финансовыми организациями и другими международными институциональными инвесторами. Уже в 2014 году от проектов МФО ожидается 1,2 млрд евро», - говорится в сообщении.

По информации Минфина, сегодня уже начато обсуждение с Международным валютным фондом пакета реформ для новой программы, которая будет включать в себя энергетическую составляющую. Дополнением к соглашению с МВФ станет подписанный меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и ЕС о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 610 млн евро. Также Минфин рассчитывает на получение от ЕС согласованного объема секторальной бюджетной помощи в размере 127,8 млн евро в рамках совместно разработанной Стратегии развития системы управления государственными финансами Украины.

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Как сообщал УНИАН, с 17 по 28 октября в Украине работала техническая миссия МВФ, целью которое было проведения пост-мониторинга и консультации с властями по поводу оценки текущей экономической ситуации в Украине. По итогам работы миссии Фонд вышел с заявлением о том, что технические консультации с правительством Украины по вопросу дальнейшего сотрудничества будут продолжены.

В то же время, сегодня, 7 ноября, Совет директоров Международного валютного фонда сообщил о намерениях в середине декабря обсудить вопрос возобновления сотрудничества с Украиной, в том числе, в части возможного предоставления финансирования по программе stand-by в объеме порядка 15 млрд долл.

Средства Фонда остаются важным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала.

По информации Министерства финансов Украины, на текущий момент Украина ведет переговоры со специалистами МВФ относительно макропоказателей, закладываемых в проект бюджета на 2014 год.

Кабинет министров Украины утвердил стратегию развития системы управления государственными финансами, разработанную в рамках подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, в августе текущего года.