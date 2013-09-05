Лидеры G20 определили финучреждения с табу на банкротство

20:52, 05 сентября 2013
Общество
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Лидеры "большой двадцатки" определили 28 крупных банков и около девяти страховых компаний, которые не могут быть обанкрочены.

G20, велика двадцятка / Фото: g20.org

Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

"Были позитивно оценены шаги в области регулирования финансовых институтов, в первую очередь больших банков - так называемых финансовых институтов, которые не могут быть обанкрочены. Договаривались о том, что таких банков 28 и страховых компаний около девяти в мире", - сообщил Силуанов на брифинге по итогам первого дня работы лидеров G20 по финансовой проблематике.

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По его словам, к этим финансовым институтам будут предъявлены дополнительные требования по надзору и повышенные требования к их акционерам с тем, чтобы они несли ответственность за судьбу этих организаций.

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