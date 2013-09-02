Присяжнюк: Необходимо повысить качество образования в сельских школах

Глава Министерства поздравил школьников, родителей и учителей с Днем знаний, вручил подарки первоклассникам и ознакомился с работой школьной столовой и музея.

Осматривая фурсовскую школу, Министр сделал запись в книге отзывов музея и по просьбе школьников сфотографировался с первоклассниками.

«Я сам родом из села и помню, как сегодня, свой первый звонок. Это остается в жизни навсегда. Школа – это основа села, залог будущего украинской сельской громады. Необходимо, чтобы по уровню знаний сельские школьники не уступали городским. Для этого Правительство и Минагрополитики прилагают максимум усилий», – подчеркнул Министр.

Глава Министерства отметил необходимость повышения качества образования в сельских школах.

«Именно из школ сел и поселков выходит значительная часть высококвалифицированных аграрных специалистов. Они будут возрождать сельское хозяйство и сделают весомый вклад в развитие сельских территорий. В Украине постепенно растет престижность аграрного образования. В этом году в аграрные вузы поступило более 40 тысяч абитуриентов», – сообщил Николай Присяжнюк.