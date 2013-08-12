Россия отказалась закрывать дело против пострадавшего украинского рыбака

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону держит постоянную связь с гражданином Украины Александром Федоровичем, пострадавшим в результате инцидента с российскими пограничниками в Азовском море, и его адвокатом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

«Мы хотели бы также проинформировать, что состояние здоровья нашего соотечественника удовлетворительное. В то же время он нуждается в дополнительном медицинском обследовании. Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону прорабатывает возможность проведения такого обследования в медицинском заведении города Ейск», - сообщили в пресс-службе.

В МИД отметили, что возвращение гражданина Украины на родину откладывается в связи с тем, что, по информации из Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, следователь, который ведет дело, отказал в удовлетворении ходатайства адвоката прекратить уголовное производство против Федоровича и разрешить ему вернуться в Украину.

По информации украинского Генконсульства, следователь передал дело в Азово-Черноморскую межрайонную природоохранную прокуратуру города Новороссийск, и в течение 7-10 дней должно быть определено: передавать дело в суд или вернуть его на дорасследование.

Дело продолжает находиться на особом контроле руководства МИД Украины, Посольства Украины у России и Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 июля катер Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Четыре рыбака погибли. Одного члена экипажа - Александр Федорович - спасли.

21 июля Следственным отделом Пограничного управления Краснодарского края в отношении Федоровича было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (противозаконный вылов водных биологических ресурсов).

22 июля военное следственное управление Следственного комитета РФ по Южному военному округу сообщило о возбуждении уголовного дела по факту столкновения российского пограничного катера с украинской лодкой. Дело возбуждено по статье "Нарушение правил судовождения", которой предусматривается до семи лет лишения свободы.

Федорович заявил, что катер российских пограничников намеренно протаранил украинский баркас.

МИД Украины настаивает на возвращении Федоровича в Украину.