В Крыму в столкновении с КамАЗом погиб сотрудник СБУ

Как сообщает сайт МВД, автомобиль «Фиат - Добло» под управлением жителя Белогорска 1975 года, двигаясь в сторону Белогорска, совершил столкновение с автомобилем «Камаз», который двигался во встречном направлении.

В салоне легкового автомобиля в качестве пассажиров находились два сотрудника СБУ.

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Вследствие ДТП водитель и пассажир, житель Белогорска 1974 года, погибли на месте, еще один пассажир госпитализирован с переломом ноги и черепно-мозговой травмой.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, работает следственно-оперативная группа.

По данному факту возбуждено уголовное производство.