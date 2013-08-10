В Крыму в столкновении с КамАЗом погиб сотрудник СБУ
11:56, 10 августа 2013Общество
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Сегодня, 10 августа, около 5 часов утра в АР Крым на участке дороги Феодосия - Белогорск возле села Тополевка произошло ДТП, в котором погиб сотрудник СБУ.
Как сообщает сайт МВД, автомобиль «Фиат - Добло» под управлением жителя Белогорска 1975 года, двигаясь в сторону Белогорска, совершил столкновение с автомобилем «Камаз», который двигался во встречном направлении.
В салоне легкового автомобиля в качестве пассажиров находились два сотрудника СБУ.
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Вследствие ДТП водитель и пассажир, житель Белогорска 1974 года, погибли на месте, еще один пассажир госпитализирован с переломом ноги и черепно-мозговой травмой.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, работает следственно-оперативная группа.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
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