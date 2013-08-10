Фининспектор требовал 8 тыс. грн взятки
05:17, 10 августа 2013Общество
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В столице разоблачен в получении взятки более 8 тыс. грн ведущий специалист Государственной фининспекции в г. Киеве.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Подольского района города Киева, указанные средства должностное лицо требовало и получило от директора одного из коммунальных предприятий, пообещав не обращать внимания на финансовые нарушения в его деятельности. Передача взятки состоялась в кафе, расположенном на Подоле.
Служебное лицо уведомлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогание и получение неправомерной выгоды).
Досудебное расследование по уголовному производству проводится прокуратурой Подольского района.
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