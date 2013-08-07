Украина реализует 160 проектов в рамках государственно-частного партнерства

Они реализуются в различных сферах хозяйственной деятельности, в частности, 71 проект касается водоснабжения (44% от заключенных сделок), 32 - производства, транспортировки и поставки тепла, 16 проектов - строительства и эксплуатации транспортной инфраструктуры (в том числе морских и речных портов), 9 проектов реализуются в сфере туризма, отдыха, рекреации, культуры и спорта, еще 8 - в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых, 7 проектов направлены на обработку отходов, по 3 реализуются в сферах здравоохранения и энергетики.

На сегодня самой распространенной формой сотрудничества между государственным и частным секторами остается концессия - взаимовыгодный договор, когда государство передает бизнесу права на использование какого-либо объекта или имущества. На этих условиях сейчас в Украине заключено 77 договоров, в основном в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, например, обеспечение водоснабжением жителей поселков (61 договор), производство и поставки тепла и электроэнергии, обеспечение услуг по сбору и вывозу мусора, оказание услуг в жилищно-эксплуатационной сфере. Большинство из заключенных договоров концессии реализуется на территории АР Крым (56 договоров).

Еще 39 договоров ГЧП - о совместной деятельности относительно объектов государственной (коммунальной) собственности, из которых 16 заключены морскими торговыми портами. Кроме того, на сегодня 44 проекта реализуется с применением других форм ГЧП: заключено 42 договоров аренды и 2 - о долевом участии.

Как сообщили в департаменте инвестиционно-инновационной политики и развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития, уже определены 394 объекта коммунальной собственности, на которых планируется реализовывать проекты с применением механизма государственно-частного партнерства.

В ходе реализации Национального плана действий на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010 - 2014 годы «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» Минэкономразвития совместно с экспертами Программы развития ГЧП (USAІD) и авторским коллективом Института экономики и прогнозирования НАН Украины разработали и представили на рассмотрение Кабинету министров Украины Концепцию развития государственно-частного партнерства в Украине на 2013 - 2018 годы.

«На сегодня ведется работа по определению перспективных проектов и возможностей привлечения инвестиционных ресурсов на условиях ГЧП. Минэкономразвития продолжает работать над созданием условий для развития государственно-частного партнерства. Следующим шагом станет принятие Стратегии развития государственно-частного партнерства в Украине, где будут очерчены основные задачи, характеристики и принципы для дальнейшего развития ГЧП», - сказал директор департамента инвестиционно-инновационной политики и развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития Виктор Коваленко.

Минэкономразвития осуществляет постоянный мониторинг эффективности реализации проектов, реализуемых на условиях ГЧП, и анализирует состояние законодательства в этой области, чтобы и дальше развивать государственно-частное партнерство в Украине.