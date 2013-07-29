В ДТП с участием автобуса Тернополь-Ровно погиб капитан милиции

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей Тернопольского областного управления милиции.

В СОС отметили, что капитан милиции, управляя автомобилем, находился вне службы.

В настоящее время следователи устанавливают причину дорожного происшествия.

По факту дорожного происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как передавал УНИАН, 29 июля около восьми утра на автодороге Тернополь–Кременец, недалеко от cела Лозовая Тернопольского района, столкнулись рейсовый автобус Іveco daily, который двигался по маршруту Тернополь–Ривне, и легковой автомобиль «Мерседес».

По состоянию на 9 утра в результате ДТП 1 человек погиб (водитель автомобиля Mercedes) и 10 человек с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в лечебные заведения г. Тернополь.

На момент ДТП в автобусе находилось 25 человек, детей не было.