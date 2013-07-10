Присяжнюк: Аграрный фонд поможет удержать высокую цену на зерно

Кроме того, перед уборкой нового урожая остатки зерна активно экспортировались за границу. И оснований для снижения цены на зерновые нет, заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, сообщает РБК-Украина.

«В этом году, как в мире, так и в Украине, ожидается один из наибольших урожаев зерна, что и определит уровень цен. Для правительства важно, чтобы аграрии получили достойную цену на зерно в период его наивысшего предложения. Поэтому, чтобы не допустить перенасыщения внутреннего рынка и искусственного занижения цен, активно работает Аграрный фонд. Этот государственный оператор помогает снять остатки зерна. Аграриям выгодно сотрудничать с ним, поскольку это учреждение платит за зерно рыночную цену», - сказал министр.

Так, Аграрный фонд закупил в интервенционный фонд более 1 млн тонн зерна по форвардным контрактам. Благодаря этому с внутреннего рынка были сняты излишки зерновых прошлого урожая.

Также, по словам Николая Присяжнюка, чтобы разгрузить излишки зерна до начала 2013-2014 маркетингового года, государство стимулировало его экспорт. «Продажа зерновых за границу была увеличена как минимум на 1 млн тонн. Это также позволило реализовать излишки зерна. А с началом жатвы правительство, в свою очередь, способствует экспорту зерна уже нового урожая», - подчеркнул глава МинАП.