Мошенница сняла «порчу» за 80 тысяч гривен

15:59, 30 июня 2013
Общество
1648

В Хмельницкой области за «снятие порчи» женщина отдала мошеннице 80 тыс. грн.

снятие порчи, магия

В одном из сел Староконстантиновского района Хмельницкой области за «снятие порчи» женщина добровольно отдала мошеннице 80 тысяч гривен.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Хмельницкой области, правонарушительница объявлена в розыск.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter