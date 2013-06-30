Мошенница сняла «порчу» за 80 тысяч гривен

В одном из сел Староконстантиновского района Хмельницкой области за «снятие порчи» женщина добровольно отдала мошеннице 80 тысяч гривен.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Хмельницкой области, правонарушительница объявлена в розыск.