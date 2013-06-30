Мошенница сняла «порчу» за 80 тысяч гривен
15:59, 30 июня 2013Общество
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В Хмельницкой области за «снятие порчи» женщина отдала мошеннице 80 тыс. грн.
Мошенница сняла «порчу» за 80 тысяч гривен
В одном из сел Староконстантиновского района Хмельницкой области за «снятие порчи» женщина добровольно отдала мошеннице 80 тысяч гривен.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Хмельницкой области, правонарушительница объявлена в розыск.
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