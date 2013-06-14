ЗСТ с Европой позитивно скажется на экономике Украины – Прасолов

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов в ходе Первой международной бизнес-конференции ABC: Ukraine & Partners, сообщает РБК-Украина.

«Поскольку вступление в любую зону свободной торговли – это вопрос договоренностей, вопрос каких-то балансов, то мы это все прекрасно понимали, когда проводили переговоры с ЕС в отношении зоны свободной торговли. Мы шли на это сознательно, мы просчитывали нашими академическими институтами, мы анализировали, как они оценивают эти процессы и пришли к выводу, что в целом для Украины это будет плюс», – сказал министр.

При этом, по его словам, уже сейчас завершается проработка плана конкретных шагов, которые должно сделать правительство для того, чтобы отечественная экономика почувствовала позитивный эффект от ЗСТ с Евросоюзом как можно быстрее.

«Вы увидите, что когда будет все сделано, будет польза для наших производителей. Я думаю, мы идем правильным путем и должны сделать в Вильнюсе то, что должны сделать», – отметил Игорь Прасолов