Мэр Одессы отклонил генплан города

Ранее инициированные мэром Алексеем Костусевым общественные слушания по проекту Генплана вызвали огромный резонанс в городе, одесситы массово включились в обсуждение. По мнению Костусева «выносить Генплан в нынешнем виде на суд депутатов горсовета — нельзя».

По поводу Генплана в Одессе сломано много копий, он стал предметом политических спекуляций. Поэтому решение мэра Костусева снять проект Генплана с рассмотрения остановило семилетнюю эскалацию разобщающего одесситов конфликта. Теперь дискуссия вокруг этого документа, наличие которого требует законодательство, способна вернуться в конструктивное русло. «Принятие генерального плана должно стать не яблоком раздора, а тем, что объединит всех одесситов»,- подчеркнул в своем заявлении мэр Одессы Алексей Костусев.