Сегодня начинается сбор-поход "Казацкими дорогами"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, его участники устраивают активный отдых под лозунгом «Мы творим счастье своими руками!» в рамках Года детского творчества в Украине.

Поход начнется с торжественной линейки памяти, посвященной 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая состоится 8 мая в киевском парке «Победа» на площади возле кургана «Бессмертия» в 9.00.

Более 1200 участников, среди которых скауты, волонтеры, лидеры школьного и студенческого самоуправления, а также делегаты детских и молодежных общественных организаций со всей Украины пять дней будут жить в палаточном лагере на берегу реки Рось в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.

Во время сбора-похода все желающие смогут посетить мастер-классы по гончарству, керамике, резьбе, кузнечному делу, овладеть навыками создания птичников, экосумок, украшений из фетра и плетения лозы. Кроме того, ценители экстрима будут иметь возможность попробовать свои силы в преодолении туристических препятствий, спортивных играх, плавании на каяках, а также ползании по скай-парку и на скалодроме.

Организаторами мероприятия выступили киевская городская организация всеукраинской молодежной общественной организации «Национальная организация скаутов Украины», Киевский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи при поддержке Государственной службы молодежи и спорта Украины и содействии КГГА.