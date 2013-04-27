Акцию в защиту Павличенко сопровождал Беркут, кинологи и конная милиция

Основное требование участников марша: закрыть дело против Дмитрия и Сергея Павличенко, осужденных за убийство судьи Шевченковского райсуда Киева Сергея Зубкова.

Чтобы контролировать участников марша (в основном в акции участвовали футбольные фанаты), власти задействовали несколько сотен правоохранителей и бойцов спецподразделения «Беркут», сообщает Радио Свобода.

Отряды правоохранителей в защитной униформе сопровождали марш от парка Шевченко до здания прокуратуры Киева. Все дворы вдоль маршрута усиленно охранялись милицией.

МВД также задействовало кинологов и подразделение конной милиции для обеспечения правопорядка. Одна из лошадей, пытаясь сбросить всадника, упала в толпу футбольных фанатов. Во время инцидента никто не пострадал.

Организаторы митинга передали в прокуратуру обращение с аргументами в пользу освобождения Дмитрия и Сергея Павличенко. Павличенко оспаривают приговор. А в разных местах Украины проходят акции в их поддержку.