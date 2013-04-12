Днепропетровску уже перекрыли тепло

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее распоряжение подписал Днепропетровский городской голова Иван Куличенко.

Поставка тепла в жилые дома прекращена в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха. Больницы, роддома, детские сады и школы будут отапливаться до 15 апреля.

По информации Днепропетровского горсовета, по состоянию на сегодняшний день, с учетом долгов прошлых лет, население города задолжало теплоснабжающим организациям свыше 311 млн грн, кроме того, долг предприятий и организаций за потребленное тепло составляет 105 млн. грн.

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Уровень уплаты за услуги теплоснабжения жителей Днепропетровска в сезон 2012-2013 гг. составил 72%.

«Теплоснабжающие предприятия призывают Днепропетровск рассчитаться с долгами, поскольку от расчетов потребителей напрямую зависят расчеты предприятий теплокоммунэнерго за газ», - подчеркивается в сообщении городского совета.

Справка УНИАН. В Днепропетровске подачу тепла осуществляют коммунальные предприятия “Днепропетровские городские тепловые сети”, “Теплоэнерго”, “Теплотранс” и “Комэнергосервис”. В городе 542 котельные, 385 из них находятся в коммунальной собственности.