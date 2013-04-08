Кульбида: Продлевать отопительный сезон в Киеве не придется

Продлевать отопительный сезон в Киеве не придется, так как к середине апреля в городе и области установится достаточно высокая температура воздуха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«Для города Киева отопительный сезон заканчивается в середине апреля, то есть приблизительно 15 апреля. Исходя из прогноза погоды, который мы можем составить сегодня, в период с 12 по 17 апреля температура воздуха будет превышать «плюс» 8 градусов, поэтому у Киевской городской администрации будут все основания, чтобы начать период отключения от отопления практически по всему городу», - сообщил Н.Кульбида.

Как сообщал УНИАН, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского метеорологического института Вазира Мартазинова предупреждала о существенном похолодании в середине апреля, и высказала мнение о необходимости продления отопительного сезона.

5 апреля директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Новицкий в комментарии УНИАН сообщил, что отопительный сезон в Киеве будет продлен в связи с низкой температурой воздуха.

В то же время он не уточнил, на какой период продлят подачу теплоносителя в дома киевлян, поскольку пока нет точных прогнозов на дальнейший период. Но он напомнил, что отопление отключается при условии, если три дня подряд среднесуточная температура составляет не ниже 8 градусов тепла. Д.Новицкий заверил, что пока среднесуточная температура не будет выше 8 градусов, дома киевлян будут с отоплением.

Отопительный сезон в Киеве начался 15 октября и должен завершиться 15 апреля.