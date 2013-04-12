Эксперты считают, что бутылка водки в Украине должна стоить 100 гривен

«Сегодня в Украине алкоголь и табачные изделия являются чрезмерно дешевыми не то, что по сравнению с западными странами, но и соседями. По данным социологов опросов, наши старшеклассники хотя бы раз в неделю употребляют алкоголь, если говорить о студентах, то там и три раза в неделю. Сигареты же для многих – норма жизни. Все это из-за доступности», - утверждает эксперт, добавляя, что для оздоровления нации полулитровая бутылка водки должна стоить не менее 100 гривен.

В связи с этим, по его словам, наиболее эффективный метод борьбы с этими явлениями – повышение акцизов.

Новак отмечает, что повышение акцизов с 2014 года – плановое, поэтому производители могут несущественно поднять цены на алкоголь и табак.

«С другой стороны, повышением акцизов мы убьем второго зайца – наполним бюджет. По моим подсчетам, благодаря этому шагу государственный бюджет может дополнительно получить 2,5-3 млрд гривен», - утверждает эксперт.

Напомним, что в рамках ежегодной индексации, предусмотренной Налоговым кодексом, Минфин разработал законопроект, согласно которому с 1 января 2014 года ставка акцизного налога на спирт и алкогольные напитки вырастет в среднем на 4,7%.

Председатель правления ОО «Жизнь», руководитель проекта «Украина без табачного дыма» Андрей Скипальский констатирует, что после реализации правительственных мер уровень курения может уменьшиться на 5-7%.

«За последние 2 года уровень курения упал на 5%. Однако с 2010 года акцизы на те же сигареты не повышались, только на небольшой процент выросли они для дешевых сигарет. Поэтому акцизы нужно срочно повышать. Если этого не случится, бюджет имеет все шансы получить доходы от них всего на уровне 2007 года. В свою очередь, от комплекса мероприятий, в частности, и повышения акцизов на табачные изделия мы ожидаем, что уровень курения уменьшится до 5-7% в последующие годы», - прогнозирует эксперт.