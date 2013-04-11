Тернопольский облсовет инициирует приватизацию двух дворцов (фото)

В частности, областной совет планирует выставить на продажу двухэтажный дворец польского графа Станислава Бадени, построенный в 1906 году в нынешнем пгт. Коропец Монастыриского района (площадь 702,6 кв. м), двухэтажный дворец конца XVIII века в Струсово Теребовлянского района (1,894 тыс. кв. м), а также здание санатория «Медоборы» в пгт. Гусятин площадью 6 тыс. кв. м.

Дворец Бадени в настоящее время состоит на балансе Коропецкого лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой, дворец в Струсово – на балансе местной школы-интерната.Как объяснил начальник отдела социально-экономического развития и бюджетного планирования облсовета Владимир Чубатый, данные объекты хотят выставить на продажу в связи с тем, что они находятся в проблемном состоянии, вместо этого могут принести средства бюджету.

«За бюджетные средства мы изготовим документы на земельные участки, свидетельство на право собственности и технические паспорта, потом сделаем оценку объектов и выставим их на продажу. Справимся с этой процедурой своими силами, не будем задействовать Фонд госимущества», – поделился планами В. Чубатый.

При этом он заметил, что предварительно разрешение на приватизацию данных объектов во время сессии должны дать депутаты областного совета.