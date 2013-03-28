Директор выплатил свой штраф деньгами предприятия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, установлено, что за допущенные нарушения в работе инспекцией Территориального управления Госгорпромнадзора во Львовской области на директора был наложен штраф. В то же время, последний, воспользовавшись своим служебным положением, штраф, наложенный на него лично, незаконно оплатил из средств коммунального предприятия.

Прокуратурой Шевченковского района Львова в отношении директора был составлен административный протокол за совершение коррупционных действий. По ходатайству прокуратуры суд признал виновным должностное лицо в коррупционном правонарушении. На него наложено 850 грн административного взыскания и обязательство оплатить незаконно полученные 340 грн со счета ЛКП.

Кроме этого, должностного лицо уволено с занимаемой должности.