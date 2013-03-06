Правительство дало добро на «расширение» МВД

Как сообщает Правительственный портал, соответствующее постановление принято на заседании правительства.

Как отмечается в решении, необходимость таких изменений предусмотрена в связи со вступлением в силу новым Уголовным процессуальным кодексом Украины.

В соответствии с его положениями, полномочия следственных органов внутренних дел значительно расширены. Как следствие, это увеличило нагрузку на работников следственных подразделений и их руководящий состав.

Подготовленное Министерством внутренних дел постановление Кабинета министров предусматривает, что в следственных управлениях главных управлений (управлений) МВД в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, численность работников которых превышает 40 единиц, количество должностей заместителей начальников будет увеличено до трех единиц.

В то же время в следственных подразделениях городских, районных и линейных отделов внутренних дел, численность работников которых превышает 14 единиц, количество должностей заместителей начальников планируется увеличить до двух единиц.

Предложенное увеличение количества заместителей руководителей органов досудебного расследования обеспечит надлежащее выполнение ими обязанностей, определенных Уголовным процессуальным кодексом Украины, а также нормативно урегулирует функционирование органов досудебного расследования Министерства внутренних дел.