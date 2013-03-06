В правительстве объяснили, почему цены в Украине стоят на месте

В Министерстве экономического развития и торговли считают, что дефляция на уровне 0,1% в феврале вызвана насыщением рынка продовольственных товаров, курсовой стабильностью, ростом депозитов и отсутствием давления со стороны монетарных агрегатов.

Об этом говорится в комментарии Минэкономразвития, переданном УНИАН.

«Основными факторами, которые привели к формированию низкой инфляционной динамики в феврале и январе-феврале текущего года, были: насыщение рынка достаточным объемом продовольственных товаров как за счет отечественных продуктов (вследствие хорошего урожая прошлого года), так и импортированных (в январе 2013 г. импорт продукции АПК вырос на 37,6%, по данным НБУ); отсутствие давления со стороны монетарных агрегатов; курсовая стабильность; рост депозитов физических лиц - на 4,2% за январь-февраль 2013 года», - говорится в комментарии.

В министерстве отмечают, что инфляция в январе-феврале т.г. 0,1% стала одним из самых низких показателей за период статистических наблюдений, кроме дефляционного 2002 года.

Также в комментарии отмечено, что в Российской Федерации в феврале цены выросли на 0,6 % (на 1,5% к декабрю 2012 года), в Республике Казахстан - на 0,8% (на 1,7% соответственно).

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в феврале по сравнению с январем 2013 года составила 0,1%, против февраля 2012 года зафиксирована также дефляция — 0,5%.

С начала года (февраль 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция в Украине составила 0,1%.