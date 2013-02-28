Львовский горсовет просит высшую власть вернуть ЛАЗ в госсобственность

Сегодня на пленарном заседании сессии Львовского городского совета депутаты приняли обращения к руководству государства, генеральному прокурору Украины и Верховной Раде Укради о возвращении Львовского автобусного завода (ЛАЗ) в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, за это обращение проголосовали 74 депутата.

На сессии выступил представитель совета ветеранов Львовского автобусного завода, бывший технический директор ЛАЗа Роман Пак, который высказал просьбу к депутатам поддержать акционеров предприятия в обращении к высшему руководству Украины „чтобы спасти завод от банкротства и вернуть ЛАЗ в государственную собственность”.

Он отметил, что в 2008 году в течение 8 месяцев незаконный владелец ЛАЗа не выплачивал работникам зарплату. Мы, акционеры, бывшие работники, руководители завода, объединились в Совет ветеранов и стали искать защиты для трудового коллектива и предприятия. На заводе работало 11,5 тыс. людей. В год предприятие выпускало 14 тыс. автобусов. Было высокотехнологичное производство гидромеханических коробок передач, которые также поставляли разным предприятиям. Все это уничтожено и ЛАЗ на грани гибели. А это единственный завод во Львове, который имеет свои автономные очистительные сооружения.

“Грех нам, львовянам, иметь таких специалистов, такое производство, такие очистительные сооружения и позволить их уничтожить», - подчеркнул Г. Пак.

По его словам, приватизация предприятия состоялась 15 октября 2001 года, а 29 ноября того же года Деснянский районный суд отменил приватизацию, признав ее недействительной.

После этого, отметил Г. Пак, были три инстанции судов: Хозяйственный, Апелляционный и Высший, которые приватизацию признали незаконной „был приказ вернуть акции Фонда госимущества. Акционеры узнали об этом процессе лишь в июне 2009 года”.

«Прокуратура выявила, что выкуп акций, а их было 70,41%, был осуществлен за преступно приобретенные средства. Было возбуждено уголовное дело. Четыре человека за эти махинации приговорены к 5 годам лишения свободы. Но завод до сегодняшнего дня у незаконного владельца, который довел его до банкротства. Завод можно возобновить и он может выпускать не только автобусы. Наши специалисты сейчас работают в других областях Украины. От имени трудового коллектива и 76 тысяч акционеров мы просим поддержать нас в обращении к Президенту Украины, в Кабинет Министров, в Верховную Раду и другое высшее руководство государства», - заявил Р.Пак.

Городской голова Львова Андрей Садовый, в свою очередь, подчеркнул важность поддержки акционеров ЛАЗа.

«Это обращение мы направим всем депутатам ВР, чтобы привлечь особое внимание тех, кто был избран от Львовской области, а это более 10 процентов парламента», - подчеркнул А.Садовый.